Лондон, , 15:37 — REGNUM Сотрудники Сассекского университета установили, что кошки способны к невербальному общению с человеком посредством мимических мышц. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Известно, что многие домашние животные могут распознавать не только жесты человека, но и движения мимических мышц. Предыдущие исследования выявили такие способности у собак, лошадей и коз, однако социально-коммуникативные навыки домашних кошек остаются слабоизученными.

Предполагается, что суживание глаз и медленное моргание связано с положительным эмоциональным общением у кошек. Для того, чтобы проверить способность кошек распознавать такую мимику у людей группа учёных из Сассекского университета провела серию экспериментов.

В первом эксперименте учёные попросили хозяев кошек дождаться зрительного контакта с животным и начать медленно моргать. Реакцию кошек записывали на видео, после чего сравнивали с реакцией при зрительном контакте с хозяином, не выражающим никаких эмоций. Второй эксперимент также проводился с участием кошек, однако зрительный контакт с ними устанавливали не хозяева, а посторонние люди.

Учёные установили, что в большинстве случаев кошки положительно реагировали на зрительный контакт, при котором люди суживали глаза и медленно моргали. В ответ кошки начинали суживать глаза и моргать аналогичным образом.

«Результаты нашего исследования позволяют предположить, что последовательность суживания глаз и медленного моргания может использоваться как форма позитивного эмоционального общения между кошками и людьми», — подытожили авторы.