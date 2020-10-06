Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Биологи обнаружили в образцах льда из подлёдного антарктического озера Восток четвертый вид бактерий, проживших в изоляции несколько миллионов лет, сообщил заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергей Булат.

По его словам, недавно биологи начали повторно изучать образцы льда, извлеченные с глубины 3721 метр от поверхности ледового щита Антарктики.

«Внутри них мы открыли четвертый вид бактерий, 3721v34−24, которые, как и почти все остальные их соседи, оказались не связаны с уже известными родами и семействами микробов», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе российской антарктической станции «Восток» российскими учеными было обнаружено уникальное подлёдное озеро Восток, которое расположено под четырехкилометровой ледяной «броней» и имеет размеры приблизительно 250 на 50 км. Глубина озера составляет более 1200 м.

Озеро уникально прежде всего тем, что оно находилось в полной изоляции от земной поверхности на протяжении нескольких миллионов лет. Как полагают учёные, в водах озера могут обитать живые организмы, ибо в нём имеются все необходимые для жизни факторы.