Казань, , 08:39 — REGNUM В столице Татарии с 29 сентября по 1 октября пройдет российский национальный конгресс кардиологов. Участвовать в мероприятии в очной форме будут около тысячи специалистов, в заочном формате присоединяться более 10 тыс. человек. Об этом сообщил вице-президент российского кардиологического общества и главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа — заведующий кафедрой кардиологии казанского государственного медицинского университета Альберт Галявич.

При строгом соблюдении противоэпидемических требований планируется приезд более тысячи человек из разных регионов страны. Будет организована трансляция мероприятий, увидеть которые смогут все желающие врачи. Из-за пандемии коронавируса запланировано свыше 10 тыс. докладов иностранных специалистов дистанционно. За дни конгресса пройдет порядка 160 симпозиумов.

Ежегодный конгресс кардиологов проходит только в четырех городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, так как для этого необходимы определенные требования, отметил Альберт Галявич.

ИА REGNUM напоминает, от сердечно-сосудистых заболеваний жители в Татарии погибают в 285 раз больше, чем от коронавируса и его последствий. Смертность в Татарии от COVID-19 равна двум случаям на 100 тыс. населения, а смертность от болезней системы кровообращения — 570 на 100 тыс. населения.

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