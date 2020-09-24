Лондон, , 04:20 — REGNUM Намеренное заражение новым коронавирусом двух тысяч добровольцев с целью испытания вакцины против SARS-CoV-2 планируют осуществить в Великобритании, 23 сентября сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

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По сведениям журналистов, об этом будет объявлено на следующей неделе. Сам эксперимент начнется в Лондоне в январе 2021 года. За месяц перед заражением испытуемым будет введена вакцина от коронавируса.

Исследования будут проводить ученые Имперского колледжа Лондона и исследовательская группа hVIVO. Испытания должны быть одобрены властями Великобритании, а также британским независимым комитетом по этике.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины против коронавируса в Великобритании, приостановленные из-за болезни одного из добровольцев.

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