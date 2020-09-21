Париж, , 22:49 — REGNUM Депутаты Национального Собрания начали рассмотрение Закона о научных исследованиях, который правительство Франции представляет как возможность для «беспрецедентных вложений». Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Закон, который министр высшего образования Франции Фредерик Видаль охарактеризовала как «возможность для наиболее существенных инвестиций в науку за последние 50 лет», предполагает предоставление дополнительных средств из национального бюджета в размере 25 миллиардов евро на развитие науки и исследований.

Чтобы, как выразилась министр, «восстановить научный суверенитет… после потерянного десятилетия» и не позволить «исследованиям задохнуться», а ученым — «чувствовать себя брошенными», закон, более года назад подготовленный бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом и несколько раз отложенный в долгий ящик, предполагает выделение 400 миллионов евро на исследования в 2021 году, 800 миллионов — в 2022 году, 1,2 миллиардов евро — в 2023 и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Видаль объявила о создании к началу будущего учебного года 30 тысяч новых мест в университетах.

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