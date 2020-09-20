Токио, , 12:54 — REGNUM Японская корпорация ANA Holdings, специализирующаяся на авиаперевозках, запустила совместный проект с японским производителем косметики Pola Orbis Holdings по разработке к 2023 году первой в мире линии косметики, пригодной для использования в космосе.

Обе компании возлагают большие надежды на быстро развивающуюся отрасль космического туризма. Они намерены совместно создать линию косметики CosmoSkin, которой будет удобно пользоваться даже в условиях невесомости и чрезвычайной сухости в космосе.

Авиакомпания ANA предоставит летательные аппараты, которые помогут смоделировать условия космоса и позволят провести эксперименты по разработке косметических продуктов.

На совместной онлайн-пресс-конференции 11 сентября, где компании официально объявили о запуске проекта, специальным гостем была Наоко Ямадзаки, астронавт и вторая японка в космосе.

Идея проекта появилась в 2019 году на конкурсе космических бизнес-идей, проводимом Кабинетом министров Японии.

Между тем, реальность космического туризма уже близко. Корпорация Space Exploration Technologies, больше известная как SpaceX, намерена отправить туристов в 10-дневную поездку на Международную космическую станцию уже в конце 2021 года, а к 2023 году собирается предложить тур по Луне.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) финансирует программу «Артемида», по которой планируется высадка экипажа на Луну к 2024 году. А к 2028 году НАСА собирается наладить исследование поверхности Луны совместно с партнёрами из ЕС, Японии, Южной Кореи и Австралии.