Тегеран, , 08:14 — REGNUM 15 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи объявил, что Иран присоединился к клубу немногих стран, которые имеют возможность производить стабильные изотопы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Обогащение — это не просто обогащение урана, так как с помощью различных мы можем создавать другие элементы», — сказал Салехи, участвуя на церемонии, посвящённой программе Ирана в области атомной энергетики по случаю строительства инфраструктуры второй фазы проекта по созданию газовой центрифуги со стабильными изотопами.

«Некоторые элементы в таблице Менделеева имеют около 256 стабильных изотопов, и эти изотопы имеют широкое применение, в том числе в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, культуре и археологии», — заявил глава AEOI.

Первый этап данного проекта, имеющего название «Технико-экономическое обоснование стабильных изотопов с теллуром и ксеноном на центрифужной машине ИК-1», был успешно реализован в прошлом совместно с Россией.