Пекин, , 09:26 — REGNUM Китайскому марсианскому зонду «Тяньвэнь-1» осталось пройти еще 137 млн км своего пути до Красной планеты, сообщили 12 сентября в Центр космических программ Китайской национального космической администрации.

По данным на 9:00 пекинского времени 11 сентября зонд находился в стабильном состоянии на расстоянии более 15,3 млн км от Земли, говорится в заявлении центра. Зонд сделал фото Земли и Луны в конце июля и завершил первую орбитальную коррекцию среднего курса в начале августа.

Китай запустил марсианский зонд 23 июля текущего года, запустил независимую государственную миссию планетарного освоения. Космический корабль состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и ровера. Ожидается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года.

По прибытию на Марс зонд будет находиться примерно в 195 млн км при фактической дальности полета в 470 млн км, уточнили в центре. Это связано с тем, что орбиты Земли и Марса имеют эллиптическую орбиту.