Шицзячжуан, Китай, , 02:48 — REGNUM Каменная табличка времен династии Цин (1644−1911) была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Табличка была произведена в 1848 году во времена правления императора Даогуана, о чем говорят надписи, нанесенные на табличку. Она была найдена в деревне Дубаличжуан близ города Наньгун.

Табличка имеет кубическую форму. Ее высота достигает 138 см, ширина — 73 см, а толщина — 23 сам. На ней нанесены 705 иероглифов, описывающих историю специальной школы «Исюэ», расположенной в деревня.

В стародавние времена «Исюэ» создавались на государственные средства и специальные пожертвования. Большинство учащихся этих школ были из бедных семей и учились совершенно бесплатно, сообщил глава городского департамента защиты культурных реликвий Вэнь Шицзя.

По его словам, данная находка несет огромную значимость для изучения развития местной культуры и образования на юге провинции Хэбэй.