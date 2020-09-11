Кейптаун, , 15:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при сотрудничестве с Африканскими центрами по борьбе с заболеваниями создала новую лабораторную сеть, которая обеспечит более «эффективное секвенирование генома коронавируса на континенте». Об этом передает ВВС Africa.

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Эта инициатива направлена на изучение возможных мутаций вируса с целью подготовки более эффективных ответных мер в области общественного здравоохранения.

Эксперты ВОЗ и Африканских центров по борьбе с заболеваниями полагают, что данная мера поможет странам выделить различные штаммы вируса SARS-CoV-2, чтобы улучшить стратегию реагирования, методы лечения и модифицировать вакцины для населения континента.

В рамках данной инициативы в Африке было открыто 12 специализированных лабораторий. На данный момент на континенте идентифицировано десять различных штаммов вируса.

Ранее в Африканских центрах по борьбе с заболеваниями заявляли, что кривая числа заражений коронавирусом на континенте сглаживается. Однако ВОЗ предостерегла страны континента от преждевременного празднования успехов, поскольку в странах Африки проводится гораздо меньше тестов на наличие коронавируса, чем в остальном мире.