Бишкек, , 18:18 — REGNUM В Киргизии растет численность ученых, сейчас в стране насчитывается уже 1 131 доктор наук и 4 835 кандидатов наук. Об этом сегодня, 4 сентября, на брифинге заявила руководитель высшей аттестационной комиссии республики Бакыт Тыналиева.

Несмотря на улучшение этого показателя, по ее словам, качество научных исследований продолжает снижаться, а полезных разработок, которые можно применить на практике, становится все меньше.

Глава научно-экспертного органа отметила, что такая негативная тенденция складывается из-за недостаточного финансирования научно-исследовательской сферы, которое в минувшем году составило лишь 0,8% ВВП Киргизии.

Также Тыналиева посетовала, что хотя Киргизия и является аграрной страной, местные ученые уделяют недостаточно внимания сельскохозяйственной сфере, отдавая предпочтение исследованиям в других областях.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 590 млрд сомов (565,8 млрд рублей по текущему курсу).