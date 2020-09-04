Тегеран, , 07:49 — REGNUM Иран занял первое место по количеству университетов в регионе и исламских странах, основываясь на рейтинге Times 2021. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 сентября.

Международный веб-сайт Times, обладающий 5-летним опытом работы в качестве важного аналитического источника для мировых показателей образования, опубликовал в своем последнем докладе, что Иран занимает первое место по количеству университетов в регионе.

В рейтинге Times 2021 года присутствовало 21 исламское государство, при этом Иран занял первое место при наличии 47 престижных университетов.

В базе данных рейтинга Times в период с 2012 по 2014 год был только один университет из Ирана. В 2015 году в рейтинге приняли участие два университета: технологический университет Шарифа и Технологический университет Исфагана. В 2016 году их число достигло восьми. В 2017 году список пополнили 13 университетов.