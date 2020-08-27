Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Археологи Национального музея Грузии во время научной экспедиции обнаружили в Ниженей Карталинии ранее неизвестную архитектуру эпохи неолита. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Уточняется, что артефакты были обнаружены на холме Машавера в селе Хатавети муниципалитета Болниси. Ученые определили возраст построек в восемь тысяч лет. Здания имеют нетипичную овальную форму, характерную для более поздней культуры Южного Кавказа — Шулавери-Шому. Стены домов выложены в два—три ряда из кирпича-сырца. В зданиях предусмотрены небольшие кладовки.

Также в местах раскопок были обнаружены черепки глиняной посуды, орудия труда, сделанные из костей, обсидиана и камня, а также украшения из сердолика. Находки пополнят коллекцию местного музея.

Напомним, ранее в Аджарии археологи нашли на территории средневековой крепости фрагменты более древней церкви.

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