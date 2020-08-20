Пекин, , 00:35 — REGNUM Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, созданная в Китайской Народной Республике, может поступить на рынок уже в декабре 2020 года. Об этом заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь в интервью изданию Guanming Daily.

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По его словам, как только третья стадия международных клинических испытаний китайской вакцины против коронавируса будет завершена, можно будет переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины.

«Ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок», — сказал он.

По предварительным данным, стоимость вакцины составит порядка $150 за дозу.

Стоит отметить, что китайская вакцина не сильно отличается от российской, которая уже зарегистрирована в РФ. Об эти вакцины основаны на аденовирусе пятого типа. То есть в аденовирус человека этого типа встроен кусочек генома коронавируса.

По сути большинство вакцин против коронавируса в мире разрабатываются по этой же технологии.

Существуют также вакцины на основа так называемой матричной РНК. По некоторым данным их разработка идёт в США.

Лю Цзинчжэнь также отметил, что в Китае не будут прививать все население страны — вакцинировать в основном будут медицинских работников, учителей и учеников школ, вузов, а также в основном тех, кто работает в городах.