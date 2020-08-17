Москва, , 13:53 — REGNUM Исследования действия российской вакцины от коронавируса производилось в ограниченном объёме. Об этом 17 августа заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ — в основном, это ассоциация иностранных производителей лекарств, контрактно-исследовательских организаций, консалтинговых компаний и аналитических агентств) Светлана Завидова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Те исследования, которые произведены, они произведены в малом количестве. На данный момент нет даже публикаций, которые бы говорили о результатах первой и второй фазы», — сказала Завидова.

По её словам, в обычное время лабораторные исследования вакцины до её выхода на рынок длятся от 3 до 5 лет.

«В период пандемии все хотят сократить дорожку и прийти к финишу быстрее. Но здесь нельзя какие-то ступени выкидывать. Есть понятие доказательной медицины, если брать классическую схему подготовки», — заявила Завидова.

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