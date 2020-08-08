Токио, , 07:10 — REGNUM Китайские учёные в период 2016—2018 годов опубликовали почти 306 тыс. статей в области естественных наук, опередив по этому показателю учёных из США (281 тыс. публикаций), сообщает 8 августа газета Nikkei со ссылкой на доклад японского Национального института научной и технологической политики.

Активность Китая в этом направлении обеспечила ему долю 19,9% в общем объёме публикаций в мировых изданиях против 18,3%, которые показали США за тот же период.

В японском институте отмечают, что качество китайских исследовательских работ также приближается к американскому. Так, из 10% самых цитируемых статей в 2017 году 24,7% были написаны гражданами США, а 22% — гражданами Китая. При этом в поднебесной преобладают исследования в области материаловедения, химии, инженерии и математики, а в США учёные сосредоточены на медицине и фундаментальных науках.

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