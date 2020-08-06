Новосибирск, , 07:33 — REGNUM Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) получил грант на создание метамодели распространения коронавируса. Проект разработан в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по COVID-19 при Сибирском отделении РАН, уточнили в центре.

Проект получил название «Разработка мультимасштабной иммуно-эпидемиологической математической модели COVID-19 с учётом воздействия на экономику региона и сценариев действия органов власти». Модель будет построена в рамках исследования фундаментальных проблем возникновения и распространения коронавируса.

«В рамках проекта будет разработана специализированная предиктивная система построения и анализа мультимасштабных иммуноэпидемиологических моделей инфекционных заболеваний, — рассказал первый заместитель директора ФИЦ ИВТ кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко. — Основой для неё станет отечественная платформа BioUML, развиваемая Центром совместно с нашим партнёром — компанией «Биософт» и предназначенная изначально для моделирования широкого круга биологических систем и анализа биомедицинских данных».

Для чиновников будет разработан специальный веб-интерфейс.

Размер гранта — 6 млн рублей, срок исполнения — 2 года.