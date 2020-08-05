Пекин, , 05:28 — REGNUM Специальный вебсайт, содержащий информацию о летних наводнениях, был официальной запущен в Китае Аэрокосмическим информационным исследовательским институтом при Китайской академии наук, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Вебсайт www.chinageoss.cn/cddr был совместно разработан Национальным центром данным наблюдения за Землей (NODA) и Китайской сетью обмена данными GEOSS. Его целью является предоставлять научные данные о наводнениях в поддержку местных правительств в борьбе со стихийными бедствиями.

Вебсайт получит 64 базовых набора географических данных, покрывающих озера Поянхну, Тайху и Чаоху в среднем и нижнем течении реки Янцзы, которые серьезно пострадали от наводнений этим летом.

Девять спутников удаленного наблюдения высокого разрешения предоставляют наборы данные до наводнений и после специально для вебсайта. На сайте зарегистрировано 2588 профессиональных пользователей, включая 151 исследовательскую группу.