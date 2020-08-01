Ханой, , 16:51 — REGNUM Во Вьетнаме за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 596.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались трое пациентов. За сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 174 млн 600 тыс. человек.