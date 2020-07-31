Сиань, Китай, , 08:43 — REGNUM Бронзовая колесница времен династии Западная Чжоу (1046−771 до н.э.) была восстановлена работниками защиты культурного наследия Института археологии провинции Шэньси в Китае, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Колесница была извлечена из земли в 2014 году на месте раскопок Чжоуюань в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Ее длина составляет 3,13 метра при ширине 2,7 метра и высоте 1,5 метра.

Когда она была обнаружена, она была раздроблена на тысячи фрагментов. Также были обнаружены останки четырех лошадей. Повозка имеет около 400 бронзовых фитингов, большинство из которых инкрустированы бирюзой. Внешние края колес также выполнены из бронзы.

Считается, что город Чжоуюань, где находятся руины времен династии Западная Чжоу, являлась местом проживания герцога Данфу, одного из первых лидеров клана Чжоу. Это место известно как колыбель династии Западная Чжоу, одного из самых ранних периодов в письменной истории Китая.