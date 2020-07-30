Стокгольм, , 13:27 — REGNUM Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает получить готовую вакцину от COVID-19, которая будет доступна «на рынке», уже в этом году. Об этом 30 июля со ссылкой на заявление исполнительного директора отделение AstraZeneca в Швеции сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что AstraZeneca при содействии специалистов из Оксфордского университета является лидером разработки вакцины от COVID-19. На данный момент AstraZeneca провела уже два ряда клинических испытаний и находится на завершающем этапе создания препарата.

«Если все пойдет так, как мы на то надеемся и рассчитываем, у нас вакцина будет на рынке уже в этом году», — заявила исполнительный директор отделение AstraZeneca в Швеции Катарина Агеборг.