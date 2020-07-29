Москва, , 15:24 — REGNUM Значительных мутаций коронавируса за период эпидемии в России не выявлено, таковы итоги мониторинга Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом заявила 29 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента РФ.

Она отметила, что специалисты изучили полные геномы 281 изолята нового коронавируса, эта работа продолжается. Анализ свидетельствует, что за время циркуляции на территории РФ вирусный геном не изменился настолько, чтобы это отразилось на эпидемиологической ситуации.

Ежемесячно в «Векторе» прочитывают 150 геномов вируса, добавила она.

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