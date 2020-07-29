Москва, , 10:24 — REGNUM Новая технология производства инфракрасных фотоприёмных матриц разработана в Центре компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ). Она позволяет камерам «видеть» так, как некоторые рыбы и змеи, сообщает пресс-служба вуза.

Камеры с инфракрасными фотоматрицами способны различать объекты в тумане, за пылевой завесой или непрозрачной преградой. Фотоприёмники изготовлены на основе гетероструктурных соединений индий-галий-мышьяк (InGaAs) на подложке из фосфида индия и превосходят по возможностям широко распространённые в мире матрицы на основе кремния.

Новая технология сможет вывести российских производителей в один ряд с зарубежными лидерами в области разработки и создания ИК-фотоприемных матриц.