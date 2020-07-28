Новосибирск, , 20:12 — REGNUM Начались клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Испытания вакцины начались с пяти добровольцев. Первый из добровольцев уже привит. Далее программа испытаний будет расширена.

Напомним, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) уже протестировали созданную специалистами центра вакцину против коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первый этап прививочной кампании против коронавируса может начаться уже в августе. Первыми вакцину получат граждане из группы риска, которые по долгу службы могут контактировать с зараженными коронавирусом.

Широкая прививочная кампания может начаться осенью и продлится от полугода и более.