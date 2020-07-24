Токио, 24 июля 2020, 07:04 — REGNUM Вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, которая вводится через нос и стимулирует появление антител в задней части носовой полости, решили создать японские специалисты, 24 июля передает телеканал NHK.
Разработку препарата проводит университет Китасато в Токио. Вакцина состоит из микроскопических молекул, оседающих на слизистой при вдыхании.
Отмечается, что ближайшее время ученые приступят к ее испытанию на животных.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 24 июля, в Японии зарегистрировано 28,9 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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