Бурабай, Казахстан, , 15:15 — REGNUM Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов одобрила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15», сообщили 23 июля в «Роскосмосе».

Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты к заправке компонентами топлива и пуску. Стартовые расчеты приступили к заправке ракеты в 13:50 мск. Отстыковка заправочных станций ожидается в 16:00 мск, пуск ракеты — 17:26:21.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на Байконуре ракета-носитель «Союз-2.1а» была выведена в вертикальное положение на стартовый комплекс. Транспортный корабль доставит на Международную космическую станцию необходимые материалы и оборудование.

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