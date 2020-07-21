Тегеран, , 08:15 — REGNUM Эксперты Ширазского Университета медицинских наук в ходе вебинара с испанскими и французскими профессорами обменялись последними научными достижениями по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июля.

Международный клинико-диагностический вебинар по COVID-19 был проведен с целью обмена опытом между Ираном, Испанией и Францией, поскольку страны предпринимают значительные усилия в борьбе с опасным вирусом.

Выступая в кулуарах мероприятия, вице-канцлер Ширазского Университета медицинских наук Насролла Эрфани сообщил, что вебинар был организован иранскими, испанскими и французскими экспертами в области радиологии, внутренних болезней и неврологии.

Он отметил, что участники обсудили последние медицинские и диагностические достижения в области визуализации и компьютерной томографии. По его словам, мероприятие проходило в присутствии около 150 участников.