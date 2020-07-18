Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Исследователи Национального института рака США выяснили, что употребление растительных белков увеличивает продолжительность жизни. Об этом 18 июля сообщает научное издание JAMA Internal Medicine.

Исследование проводилось на протяжении 16 лет, в нем приняли участие порядка 180 тыс. женщин и 237 тыс. мужчин в возрасте от 50 лет до 71 года.

В соответствии с выводами ученых, продолжительность жизни людей, употребляющих в пищу растительные белки, в среднем на 5% больше.

На основании данных, полученных в ходе исследования, ученые предложили пожилым людям заменить в своем рационе животные белки на протеины растительного происхождения.