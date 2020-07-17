Мадрид, , 22:46 — REGNUM Испанские ученые обнаружили один из самых ранних симптомов COVID-19. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

По данным испанским ученых, один из самых ранних симптомов COVID-19 — это обильная сыпь на слизистой оболочке в ротовой полости. По меньшей мере у 29% пациентов была обнаружена энантема в ротовой полости. Отмечается, что в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.

Уточняется, что эта сыпь появляется примерно за два дня до других симптомов COVID-19.