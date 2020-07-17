Москва, 17 июля 2020, 19:57 — REGNUM Неизвестный военный корабль времён Второй мировой войны обнаружен на дне Гданьского залива экипажем научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов», сообщает 17 июля Интерфакс.
По словам начальника экспедиции Дмитрия Дорохова, «обнаружено неизвестное военное судно, которого нет в единой базе данных погибших и затопленных кораблей».
Предварительное обследование объекта даёт основания полагать, что найдена немецкая самоходная баржа типа «Зибель», активно использовавшаяся военно-морским флотом нацистской Германии в годы войны.
Обладавшие мощным зенитным вооружением, такие баржи интенсивно применялись при эвакуации немецких войск из Восточной Пруссии в 1945 году.
«Но в советских архивах нет данных, что в этом районе нашей авиацией или торпедными катерами была потоплена немецкая баржа. При этом известно, что здесь активно действовала авиация Великобритании. Возможно, именно английские летчики и потопили это небольшое судно», — сообщил Дмитрий Дорохов.
Исследования затонувшего судна будут продолжены.
Читайте ранее в этом сюжете: ВМС Индонезии: затонувший в Яванском море корабль пригоден к эксплуатации