Москва, , 19:57 — REGNUM Неизвестный военный корабль времён Второй мировой войны обнаружен на дне Гданьского залива экипажем научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов», сообщает 17 июля Интерфакс.

По словам начальника экспедиции Дмитрия Дорохова, «обнаружено неизвестное военное судно, которого нет в единой базе данных погибших и затопленных кораблей».

Предварительное обследование объекта даёт основания полагать, что найдена немецкая самоходная баржа типа «Зибель», активно использовавшаяся военно-морским флотом нацистской Германии в годы войны.

Обладавшие мощным зенитным вооружением, такие баржи интенсивно применялись при эвакуации немецких войск из Восточной Пруссии в 1945 году.

«Но в советских архивах нет данных, что в этом районе нашей авиацией или торпедными катерами была потоплена немецкая баржа. При этом известно, что здесь активно действовала авиация Великобритании. Возможно, именно английские летчики и потопили это небольшое судно», — сообщил Дмитрий Дорохов.

Исследования затонувшего судна будут продолжены.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМС Индонезии: затонувший в Яванском море корабль пригоден к эксплуатации