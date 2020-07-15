Новосибирск, , 10:56 — REGNUM В России впервые получены антитела, которые способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, и предотвращать его проникновение в клетки. Этого смогли добиться учёные новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН.

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Как пояснила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, слова которой приводит ТАСС, дальнейшее развитие этой работы послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19, даст возможность изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будет востребовано при совершенствовании вакцин.

«Для получения антител были использованы образцы крови доноров, уже переболевших COVID-19, и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов, тех клеток, что отвечают за формирование иммунитета», — добавила Дорохова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что некоторые люди практически не могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. Всего он назвал три категории таких людей. Это те, кто обладает сильным врожденным иммунитетом и сильным организмом в целом и не склонен к тромбозам и возникновению других осложнений инфекции. Третья группа — это те люди, которые уже переболели сезонным коронавирусом.