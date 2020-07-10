Тегеран, , 09:15 — REGNUM 9 июля представитель культурного ведомства Ирана заявил, что археологический исследовательский центр в иранском Зенджане, расположенному к северо-западу от столицы Ирана Тегерана, и немецкий Исследовательский фонд (DFG) при Рурском университете в Бохуме (Германия) договорить проводить совместные исследования на основе двустороннего соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

С этими замечаниями выступил генеральный директор Организации культурного наследия, ремесел и туризма Зенджана Амир Арджманд. По его словам, соглашение будет сосредоточено также на исследованиях в области минералогии.

Фонд DFG был основан более 80 лет назад, являясь крупнейшим неправительственным немецким фондом, поддерживающим научные исследования.

В русле развития двусторонних связей иранская провинция Зенджан и Рурский университет уже осуществляют сотрудничество в исторической соляной шахте Шахрабад. Исследования этого региона начались более восьмидесяти лет назад, однако сотрудничество с Германией в этом направлении имеет десятилетнюю давность.