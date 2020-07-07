Москва, , 18:48 — REGNUM Прежде чем называть тот или иной препарат вакциной, надо доказать, что это безопасный препарат, что он эффективный, что его эффект действительно долгосрочный, а не заканчивается в течение нескольких недель или месяцев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

Но самое главное, по словам эксперта, это возможность внедрения и практичность этой вакцины, что включает в себя массу компонентов: технологичность и стоимость производства, возможность доставки и хранения и так далее. Как пояснил Чумаков, в технологии часто побеждает не самая высокотехнологичная схема, а самая низкотехнологичная, которая достаточна для того, чтобы выполнить задачу.

«Не обязательно гоняться за каким-то высокотехнологичным вариантом», — подчеркнул вирусолог.

«Что происходит в мире? В лабораторных разработках в различных фазах находится 132 препарата, — также рассказал он. — На клинических испытаниях, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, сейчас находятся 17 препаратов. Из них девять препаратов в первой фазе, то есть это оценка безопасности на небольшом количестве добровольцев, обычно здоровых и молодых, чтобы определить какие-то нежелательные реакции. Вторая фаза — шесть препаратов. И до третьей фазы дошло уже два препарата. Кроме того, несколько дней назад было объявлено, что одна из вакцин уже лицензирована. Правда, не для широкой публики, а для военного персонала».

Это, как пояснил Чумаков, вакцина, разработанная в Китае.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков рассказал, что когда речь идёт об изобретении вакцины от коронавируса, то надо быть готовыми к тому, что эта вакцина может оказаться не очень долговечной.

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