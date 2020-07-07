Москва, 7 июля 2020, 18:48 — REGNUM Прежде чем называть тот или иной препарат вакциной, надо доказать, что это безопасный препарат, что он эффективный, что его эффект действительно долгосрочный, а не заканчивается в течение нескольких недель или месяцев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
Но самое главное, по словам эксперта, это возможность внедрения и практичность этой вакцины, что включает в себя массу компонентов: технологичность и стоимость производства, возможность доставки и хранения и так далее. Как пояснил Чумаков, в технологии часто побеждает не самая высокотехнологичная схема, а самая низкотехнологичная, которая достаточна для того, чтобы выполнить задачу.
Это, как пояснил Чумаков, вакцина, разработанная в Китае.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков рассказал, что когда речь идёт об изобретении вакцины от коронавируса, то надо быть готовыми к тому, что эта вакцина может оказаться не очень долговечной.
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