Москва, , 18:29 — REGNUM В борьбе с распространением коронавируса хорошо бы иметь такую вакцину, которая имела бы стерилизующий защитный иммунитет, то есть не только оберегала людей от болезней, но и делала бы их неспособными передать вирус другим. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

«Нам хорошо иметь вакцину, которая имела бы стерилизующий защитный иммунитет. Она бы защищала людей от болезней и от заражения и делала их неспособными передавать вирус другим. Но так, к сожалению, бывает не всегда, — посетовал Чумаков. — Многие вакцины не обладают таким свойством. Они защищают тех, кто привит, но позволяют им быть носителями вируса и участвовать в передаче в популяции. Не самый желательный вариант, если вакцина не будет защищать от заболевания, но снизит тяжесть болезни или предотвратит смертность. Если такая вакцина будет, то надо быть готовым её применять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков заявил, что для того чтобы эпидемия закончилась или стала спадать, необходимо, чтобы примерно 60% населения приобрели иммунитет.

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