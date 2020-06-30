Москва, , 16:10 — REGNUM Наблюдение за строительством медицинского кластера в инновационном центре «Сколково» в Москве будет вестись при помощи дронов. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

«На территории медкластера запустили дронопорт. Это автономная роботизированная станция для базирования беспилотников», — говорится в информации.

С помощью беспилотников ведётся мониторинг строительства. При этом комплекс работает без участия людей — дрон вылетает по заранее составленному заданию, и после фото и видеофиксации возвращается на станцию и выгружает материалы.

Отмечается, что система наблюдения при помощи дронов без участия операторов пока единственная в России.