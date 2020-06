Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Новая пандемия опасного для человека вируса будет не скоро, и нынешнее поколение вряд ли ее застанет. Это заявление 30 июня сделал директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Эксперт прокомментировал новость о том, что в Китае выявили новый тип вируса гриппа. Врач отметил, что вспышки опасных инфекций периодически случаются, но редко, так как большинство новых вирусов не становятся заразными для человека.

«Не бойтесь, вторая пандемия будет еще не скоро. Когда мы справимся с пандемией коронавируса, я уверен, что ваше поколение не застанет вторую пандемию», — сказал Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что ранее в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences были опубликованы результаты исследований, в ходе которых китайские учены обнаружили до этого неизвестный штамм свиного гриппа. Эксперты отметили, что он может быть опасен для человека.