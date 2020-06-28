Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Построенная учёными исследовательских институтов аэрокосмического агентства NASA модель показала возможность существования живых организмов подо льдами спутника Юпитера — Европы. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Европа является шестым спутником Юпитера, размер этого небесного тела немногим меньше Луны. Поверхность Европы покрыта льдом, учёные считают, что под слоем льда находится вода в жидком состоянии.

В 1989 году к Юпитеру был запущен космический аппарат NASA «Галилео». В 1995 году этот зонд вышел на орбиту Юпитера, где проработал до 2003 года. За это время с «Галилео» было получено более 30 гигабайт информации, включая изображения спутников Юпитера.

Группа учёных под руководством сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Мохита Мелвани Дасвани построила модель геологического строения Европы на основе данных, собранных приборами зонда «Галилео». Моделирование показало, что в прошлом подлёдные воды Европы содержали большое количество углекислого газа, кальция и сульфата. Однако к настоящему времени покрытый льдом океан стал более похож на земной, что свидетельствует о его потенциальной пригодности для жизни.

«Наибольшие шансы на обнаружение жизни в Солнечной системе мы связываем именно с Европой», — подчеркнул Дасвани в комментарии порталу EurekAlert.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине 2020-х годов NASA планирует отправить к Европе автоматическую межпланетную станцию Europa Clipper. В октябре 2019 года учёный этого проекта Роберт Паппаладо заявил, что установленный на борту Europa Clipper масс-спектрометр сможет обнаружить возможное наличие микроорганизмов во льдах и подлёдных водах этого спутника Юпитера.

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