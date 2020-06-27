Токио, , 17:46 — REGNUM Японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме с помощью ультрафиолета обрабатывает поверхности помещений от вирусов гриппа, в том числе и от вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета Asahi.

Подчеркивается, что испытания робота UV Buster успешно прошли в больнице при медицинском факультете университета Нихон. В результате тестирования аппарата было обнаружено, что с расстояния в 10 см и примерно за две с половиной секунды он практически полностью (99,9%) убивает вирусы гриппа. Однако не уточняется, сколько времени потребовалось роботу для уничтожения коронавируса.

По данным журналистов издания, продажи устройства начнутся в июле этого года. Планируется, что аппараты будут использоваться в больницах, аэропортах и в офисах, чтобы не допустить второй волны коронавирусной инфекции.

Вместе с тем отмечается, что ультрафиолет, которым робот обрабатывает поверхности с расстояния десяти сантиметров, может повредить сетчатку человеческого глаза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные установили, что коротковолновые ультрафиолетовые лучи за пять минут уничтожают коронавирус, являясь при этом абсолютно безвредными для глаз и кожи человека.

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