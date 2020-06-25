Саратов, , 17:10 — REGNUM Тестирование нового препарата для лечения пациентов зараженных новой коронавирусной инфекцией начали в Саратовской области. Рассказал об этом на брифинге в региональном минздраве заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Юрий Шварц.

С его слов, тестирование провели на 11 пациентах. «Пока ничего отрицательного сказать не могу, но и говорить, что лекарство наверняка помогает, нельзя», — добавил Шварц. Как только исследования завершатся, можно будет подтвердить или опровергнуть результаты. Сведения обобщат и сравнят с другими странами. Тестирование нового препарата японского происхождения начали одновременно проводить в Индии, Америке, Японии.

В России всего в 15 центрах проводят исследования по клиническому испытанию.

ИА REGNUM напоминает, что в стране удалось уже сейчас наладить собственное производство лекарств для лечения COVID-19.

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