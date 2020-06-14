Кембридж, Великобритания, , 18:35 — REGNUM Британские учёные установили, что использование масок всеми гражданами и строгое соблюдения социальной дистанции позволит остановить эпидемию новой коронавирусной инфекции и предотвратит вторую волну COVID-19. Материалы исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Главным показателем заразности микробного патогена является базовый показатель репродукции, который показывает, сколько человек может заразить человек с данной инфекцией. У вируса SARS-CoV-2 он в среднем составляет от 2 до 6,47. Для того, чтобы остановить эпидемию, необходимо снизить этот показатель ниже единицы.

Учёные из университетов Кембриджа и Гринвича создали математическую модель, которая прогнозирует развитие эпидемиологической обстановки. Расчёты исследователей показали, что при тотальном ношении масок, вне зависимости есть ли у людей какие-либо симптомы COVID-19 или нет, базовый показатель репродукции COVID-19 снизится меньше единицы, а при дополнительном соблюдении социальной дистанции коронавирус можно будет победить и без использования вакцины.

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