Москва, , 06:32 — REGNUM Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +24°C до +26°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в столице ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, по области с грозой.

Атмосферное давление повысится до 749 мм рт. ст. Направление ветра северное, северо-восточное. Скорость ветра 2−7 м/с с порывами до 15 м/с.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует волны аномально теплой погоды в Москве в ближайшие несколько дней.

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