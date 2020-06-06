Москва, , 13:05 — REGNUM Новую программу по повышению глобальной конкурентоспособности вузов России предложил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он рассказал об этом 5 июня на заседании Российского союза ректоров.

«Программу предлагается именовать Программой стратегического академического лидерства», — заявил Фальков.

Также он указал, что данная программа предполагается не только для российского высшего образования, но и для всей науки страны и в ней на первом этапе будут участвовать не более 100−120 вузов.

Кроме этого, министр уточнил, что данная программа будет реализовываться в течение 10 лет и что было проведено ее обсуждение в правительстве страны и администрации президента, а также на экспертном уровне с ректорами ведущих вузов.

Помимо этого, Фальков добавил, что Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет не будут напрямую задействованы в данной программе, приняв участие только в её проектировании, доработке и ходе реализации.