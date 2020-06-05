Найроби, , 13:32 — REGNUM Кенийские исследователи выявили по меньшей мере девять штаммов коронавируса, циркулирующих в стране, в рамках усилий по отслеживанию мутаций вируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на доклад Кенийского медицинского исследовательского института (KEMRI).

По словам исследователей, эти девять штаммов ничем не отличаются от тех, что циркулируют по всему миру.

Группа ученых проанализировала 122 генома, полученных от пациентов с симптомами COVID-19 и без них в столице страны, Найроби, и прибрежном городе Момбаса в период с 12 марта по 25 мая.

«Анализ также показал, что случаи заражения, выявленные и подтвержденные в марте 2020 года, были в основном вызваны «завозом» вирусов в страну», — говорится в докладе Кенийского медицинского исследовательского института (KEMRI).

«Это успешное секвенирование нового коронавируса SARS Cov-2 в Кении является важной вехой в реагировании на пандемию в Кении, поскольку это позволит усилить эпиднадзор за отслеживанием мутаций вируса и поможет в отслеживании источников заражения сообщества», — говорится в заявлении профессора Йери Комбе, главы Института.