Москва, , 09:47 — REGNUM Избежать второй волны коронавируса в России практически невозможно. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента Екатерина Трифонова, сообщает 4 июня РИА Новости.

По её словам, сроки возникновения второй волны коронавируса зависят от погодных условий в летний период, а также от снятия ограничительных мер. Вместе с тем интенсивность второй волны коронавируса будет меньше, считает Трифонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом по всему миру ухудшает прогноз в отношении второй волны эпидемии.

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