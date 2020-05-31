Москва, , 15:36 — REGNUM Старт восьмимесячного изоляционного эксперимента SIRIUS по имитации условий долговременного космического полёта перенесён с 2020 на 2021 год. 31 мая об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Решение о переносе эксперимента из-за сложившейся эпидемиологической ситуации было принято по итогам переговоров представителей ИМБП и американской стороны, также участвующей в проекте.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, стороны согласились, что целесообразно отложить запуск 8-месячного эксперимента с ноября 2020 года до конца мая следующего года», — отметили в ИМБП.

Ожидается, что подготовка международного экипажа начнётся в январе-феврале 2021 года.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) реализуется ИМБП при участии американского аэрокосмического агентства NASA во взаимодействии с космическими агентствами других стран. Целью проекта является проведение нескольких изоляционных экспериментов для изучения медико-биологических аспектов длительных космических полётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2019 года прошёл предыдущий изоляционный эксперимент в рамках проекта SIRIUS, который продолжался три месяца.

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