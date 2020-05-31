Варшава, , 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

На аукционной платформе польского оператора Gaz-System также отсутствует бронирование мощностей газопровода. Небольшие объемы поставки сохраняются в реверсном режиме — из Германии в Польшу

Отметим, последний аукцион по резервации мощности состоялся 27 мая — было выкуплено около 37% мощности трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2020 года истек срок долгосрочного соглашения между Россией и Польшей о транзите газа. Поставки выполняются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System.

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