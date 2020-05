Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенная на околоземную орбиту с новым пилотируемым космическим кораблем США Crew Dragon, успешно совершила посадку на морской платформе в Атлантическом океане, сообщает 30 мая пресс-служба компании SpaceX.

Платформа Of Course I Still Love You находится у побережья американского штата Флорида. Посадка многоразовой ступени состоялась спустя девять минут после старта.

Как сообщало ИА REGNUM, новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 30 мая успешно вышла на околоземную орбиту.

На корабле Crew Dragon отправлены в испытательный полет астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен.

Это первый с 2011 года американский пилотируемый космический корабль, запущенным с территории США.

