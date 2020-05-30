Пекин, , 17:47 — REGNUM Китайская Народная Республика к концу 2020 года или к началу 2021 года планирует получить вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 30 мая. сообщает комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).

В SASAC сообщают, что инактивированная вакцина от COVID-19, скорее всего, поступит на внутренний рынок Китая в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Кроме того, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань в эфире Центрального телевидения Китая заявил, что в настоящий момент в Поднебесной уже пять вакцин от коронавируса находятся на второй стадии клинических исследований.

«Наша скорость вовсе не медленная», — подчеркнул Чжун Наньшань.

Специалист пояснил, что на вакцину требуется довольно много времени. Предстоит сравнительный отбор.