Москва, , 15:40 — REGNUM Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава банка ВТБ Андрей Костин включены в наблюдательный совет Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом предусматривается вывод из состава набсовета экс-главы Минобрнауки РФ Михаила Котюкова и бывшего директорома департамента государственной службы и кадров правительства РФ Андрея Сороко.

«Курчатовский институт» занимается исследованиями ряда отраслей — от атомной энергетики и термоядерного синтеза до генетики и биомедицины.