Москва, , 05:25 — REGNUM В 2021 году на Международную космическую станцию (МКС) будет доставлен инкубатор с перепелиными яйцами. Об этом рассказал Директор по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв, передает РИА Новости.

«Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости», — сказал ученый.

По данным ученого, в минувшем году было много проблем с тем, как осуществить фиксации яиц в космосе.

Он отметил, что так как для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть безопасным для космонавтов.

Как сообщало 23 мая ИА REGNUM, Российский модуль «Наука» будет готов к запуску на МКС во втором квартале следующего года.

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