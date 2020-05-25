Москва, 25 мая 2020, 05:25 — REGNUM В 2021 году на Международную космическую станцию (МКС) будет доставлен инкубатор с перепелиными яйцами. Об этом рассказал Директор по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв, передает РИА Новости.
По данным ученого, в минувшем году было много проблем с тем, как осуществить фиксации яиц в космосе.
Он отметил, что так как для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть безопасным для космонавтов.
Как сообщало 23 мая ИА REGNUM, Российский модуль «Наука» будет готов к запуску на МКС во втором квартале следующего года.
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